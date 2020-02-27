Борис Пайкин оценил работу Дятьковских мебельщиков и хрустальщиков

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:09:40+03:00

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В рамках масштабной региональной недели депутата Госдумы Бориса Пайкина на Брянщине состоялось посещение парламентарием мебельного и хрустального производств в городе Дятьково.

Сергей Авдеев рассказал не только о достижениях в импортозамещении, но и о планах, и о существующих проблемах

Поскольку в Государственной Думе парламентарий занимает пост первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Борис Романович особое внимание уделил успехам и проблемам местных производителей в реализации программы импортозамещения.

Мебельный бренд «Дятьково» широко известен не только у нас в стране, но и за её пределами. Секреты такого успеха генеральный директор концерна «Катюша» Сергей Авдеев продемонстрировал парламентарию в ходе экскурсии по производственным цехам и фирменному магазину предприятия. Деятельность предприятия ориентируется на лучшие западные образцы, при этом не забывая о собственных разработках, неустанно модернизируя производство и заботясь о людях труда. В результате дятьковская мебель, выпускаемая на производстве полного цикла, потеснила импортную во всех ценовых сегментах и товарных группах. Ещё одна гордость предприятия – хрусталь, завод по производству которого Сергей Авдеев поднял практически из руин и продолжает возрождать и развивать. Проведена модернизация предприятия, запущена новая стеклодувная печь, разработаны эксклюзивные дизайны продукции. Ассортимент включает более 300 наименований - питьевая группа, различные вазы, светильники, сувенирная продукция, арт-декор, а также уникальные изделия ограниченного тиража.

Деятельность предприятия ориентируется на лучшие западные образцы.

«Дятьково – город с богатыми трудовыми традициями, - оценил увиденное Борис Пайкин. – Тем отраднее видеть, как им не дают кануть в небытие, развивая производство в ногу со временем и требованиями современного рынка. Меня восхитил талант дятьковских стекольщиков, а предприятие по производству мебели может считаться образцовым. От Сергея Александровича Авдеева мы услышали не только о его достижениях в импортозамещении, но и о планах, и о существующих проблемах. В дальнейшем нам еще предстоит встретиться, чтобы детальнее обсудить, на какие меры поддержки может рассчитывать предприятие, и чем мы можем ему в этом помочь».

Ассортимент хрустальных изделий включает более 300 наименований.

Сергей Авдеев продемонстрировал парламентарию успехи предприятия в ходе экскурсии по производственным цехам.

ИСТОЧНИК KP.RU