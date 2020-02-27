В Клинцах задержали магазинного вора

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:42:53+03:00

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Магазинного вора задержали во втором по величине городе Брянской области - Клинцах - сотрудники Росгвардии. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из торговой точки, расположенной на улице Дзержинского.

- Сотрудники выяснили, что гражданин похитили товары на сумму более 4000 рублей и попытался скрыться, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Правонарушителя задержали. Им оказался 43-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства брянца доставили в отдел полиции, а похищенное изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU