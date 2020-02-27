2020-02-27T12:18:55+03:00
Общество

Брянские осужденные к маю изготовят две сотни мусорных контейнеров

К выполнению контракта уже приступили в ИК-2
Анна ЛЕВКИНА
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Брянская ИК-2 заключила контракт на изготовление мусорный контейнеров.Брянская ИК-2 заключила контракт на изготовление мусорный контейнеров.
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Брянская колония строгого режима №2 заключила новый контракт на изготовление контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН в четверг, 27 февраля.

Производственный процесс организовали на участке металлообработки Центра трудовой адаптации осужденных. Сейчас там трудятся 25 человек.

Согласно контракту, 200 мусорных ящиков для сбора пластиковых отходов учреждение передаст заказчику в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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