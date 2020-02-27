2020-02-27T11:18:44+03:00
Общество

Из-за ремонта изменится расписание двух пригородных брянских поездов

Неудобства пассажиры испытают в начале марта
Анна ЛЕВКИНА
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В начале марта два пригородных поезда будут курсировать по укороченному маршруту.В начале марта два пригородных поезда будут курсировать по укороченному маршруту.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В начале марта изменится расписание двух пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ.

- Со 2 по 5 марта пригородные поезда №6303 (отправлением из Брянска в 08.59) и №6306 (из Унечи в 12.45) будут ходить по укороченному маршруту на участке «Брянск – Рассуха», - рассказали в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога попросила брянцев с пониманием отнестись к ситуации и ознакомиться с обновленным расписанием. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, либо официальном сайте ОАО «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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