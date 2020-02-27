В массовом ДТП на улице Романа Брянского пострадали два водителя

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:06:55+03:00

Одного из пострадавших госпитализировали с переломом ноги

Изменить размер текста: A A

Четыре автомобиля столкнулись в Советском районе Брянска днем в среду, 26 февраля.

ДТП произошло в 12.20 в районе дома №13 по улице Романа Брянского. Спровоцировал его водитель автомобиля «Митсубиси Лансер». Так, следуя в направлении улицы Брянского фронта, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где протаранил сразу три машины - «БМВ», «Ауди» и «Фольксваген» (стояли на светофоре). После этого легковушка налетела еще и на металлический забор.

– В дорожной аварии пострадали два человека, – рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – 19-летнего водителя «БМВ» госпитализировали с открытым переломом лодыжки. Также повреждения в виде ушибов и сотрясения головного мозга получил 22-летний водитель «Ауди». Его отпустили на домашнее лечение.

Все водители трезвые. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, это единственное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в Брянске за 26 февраля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU