В Брянске пройдет конкурс красоты «Маленькая волшебница»

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:48:35+03:00

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В Брянске пройдет конкурс красоты, грации и стиля "Маленькая волшебница -2020". Он состоится в субботу, 29 февраля, в большом зале Дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Начало в 15.00.

Конкурс красоты "Маленькая волшебница" в этом году станет юбилейным. Он проходит в городе с 2000 года.

Каждая из юных участниц подготовит домашнее задание. Девочки будут петь, танцевать и участвовать в театральных сценках. На втором этапе конкурса пройдет показ модной одежды от лучших брянских дизайнеров. Жюри будет оценивать сценическое и актерское мастерство участниц (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU