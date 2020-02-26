В Брянске устроят проверки для таксистов
В городской Госавтоинспекции объявили о начале профилактической акции
Также сотрудники Госавтоинспекции выяснят, прошли ли таксисты медицинские и технические осмотры.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске сотрудники ГИБДД устроят проверки для водителей такси.
Профилактическая акция полицейских пройдет 26 и 27 февраля.
Правоохранители проверят у автомобилистов документы. Особое внимание уделят соблюдению правил перевозки пассажиров.
Также сотрудники Госавтоинспекции выяснят, прошли ли таксисты медицинские и технические осмотры.
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ИСТОЧНИК KP.RU