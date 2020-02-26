26 Февр. 2020 2020-02-26T18:15:13+03:00

За неделю, с 17 по 23 февраля, с симптомами простуды обратились 8553 брянца. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области на карантин закрыли 73 класса в 23 школах. За неделю, с 17 по 23 февраля, с симптомами простуды обратились 8553 брянца.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения превышена на 21,6%, отметили в управлении Роспотребнадзора по Брянской области. Частично закрыты 8 групп в пяти детских садах в Суражском, Мглинском, Новозыбковском и Дятьковском районах.Полностью закрыта школа №3 в Дятькове.

Анализы взяли у 741 человека. Грипп подтвердился в 176 случаях . "Свиной грипп" подхватили 111 брянцев, а грипп типа В - 65 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU