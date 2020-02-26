2020-02-26T13:39:45+03:00
Общество

В Брянске поймали трех пьяных водителей за сутки

Автомобилисты отказались «дуть в трубочку»
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске три автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование.В Брянске три автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Три случая пьяной езды зафиксировали в Брянске инспекторы ГИБДД за одни сутки – вторник, 25 февраля. Ровно столько автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего за день зафиксировали 189 фактов нарушений ПДД. Так, 54 раза не по правилам передвигались пешеходы. Еще два десятка раз горожанам не уступали дорогу на «зебрах».

Девять лихачей проехали на красный, еще 19 человек вовремя не оплатили штрафы. Трижды водителей штрафовали за перевозку детей без кресел, уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску.

На водителей брянских маршруток составили 14 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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