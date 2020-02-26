В Брянске пожилой водитель сломал ногу пешеходу на «зебре»

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:44:13+03:00

Иномарка сбила пешехода на нерегулируемом переходном переходе в Брянске. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Иномарка сбила пешехода на нерегулируемом переходном переходе в Брянске утром во вторник, 25 февраля.

ДТП произошло около 09.45 в районе дома №94 по улице Ульянова в Бежицком районе. В момент наезда 72-летний брянец находился на нерегулируемой «зебре». Среагировать не успел водитель автомобиля «Шевроле Лачетти». Он, кстати, тоже пожилой – 69 лет.

– Пострадавшего с переломом наружного мыщелка левой большеберцовой кости госпитализировали, – рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв.

По факту дорожной аварии полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU