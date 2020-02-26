В Брянске пожилой водитель сломал ногу пешеходу на «зебре»
Иномарка сбила пешехода на нерегулируемом переходном переходе в Брянске утром во вторник, 25 февраля.
ДТП произошло около 09.45 в районе дома №94 по улице Ульянова в Бежицком районе. В момент наезда 72-летний брянец находился на нерегулируемой «зебре». Среагировать не успел водитель автомобиля «Шевроле Лачетти». Он, кстати, тоже пожилой – 69 лет.
– Пострадавшего с переломом наружного мыщелка левой большеберцовой кости госпитализировали, – рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв.
По факту дорожной аварии полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU