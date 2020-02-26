В 2020 году в Брянске отремонтируют два десятка дорог

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:08:20+03:00

По 19 объектам из 20 уже заключили муниципальные контракты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На эти цели израсходуют 529 миллионов рублей

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Двадцать автомобильных дорог отремонтируют в Брянске в этом году, работы обойдутся в 529 миллионов рублей. Такие цифры озвучили на совещании под председательством исполняющего обязанности главы региона Александра Резунова во вторник, 26 февраля.

Главной темой обсуждения стала реализация в Брянской области нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в прошлом году отремонтировали более 665 тысяч километров дорог. На эти цели израсходовали 7210,68 миллионов рублей. Десять автомобильных дорог построили в сельской местности.

В 2020-м приведут в порядок еще 20 магистралей, их общая протяженность составит 32 км. Работы обойдутся в 529 миллионов рублей.

– По 19 объектам заключены муниципальные контракты, – рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Брянска Галина Сафонова. – Кроме того, продолжится строительство и реконструкция автодороги-защитной дамбы «Брянск I - Брянск II» и Литейного моста в Бежицком районе.

С перечнем дорог, которые отремонтируют в этом году, можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU