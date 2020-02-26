2020-02-26T12:08:20+03:00
Общество

В 2020 году в Брянске отремонтируют два десятка дорог

На эти цели израсходуют 529 миллионов рублей
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
По 19 объектам из 20 уже заключили муниципальные контракты.По 19 объектам из 20 уже заключили муниципальные контракты.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Двадцать автомобильных дорог отремонтируют в Брянске в этом году, работы обойдутся в 529 миллионов рублей. Такие цифры озвучили на совещании под председательством исполняющего обязанности главы региона Александра Резунова во вторник, 26 февраля.

Главной темой обсуждения стала реализация в Брянской области нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в прошлом году отремонтировали более 665 тысяч километров дорог. На эти цели израсходовали 7210,68 миллионов рублей. Десять автомобильных дорог построили в сельской местности.

В 2020-м приведут в порядок еще 20 магистралей, их общая протяженность составит 32 км. Работы обойдутся в 529 миллионов рублей.

– По 19 объектам заключены муниципальные контракты, – рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Брянска Галина Сафонова. – Кроме того, продолжится строительство и реконструкция автодороги-защитной дамбы «Брянск I - Брянск II» и Литейного моста в Бежицком районе.

С перечнем дорог, которые отремонтируют в этом году, можно ознакомиться по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять брянских семей использовали маткапитал с нарушениями
В Брянске поймали трех пьяных водителей за сутки
В Брянске пожилой водитель сломал ногу пешеходу на «зебре»
В 2020 году в Брянске отремонтируют два десятка дорог
В Брянске прошел межрегиональный турнир по многоборью
Водителей брянских автобусов предупредили о получасовых проверках
В Брянске на проспекте Станке Димитрова сбили мужчину
Ушла из жизни бывший главврач брянской поликлиники №7 Тамара Музыкантова
Брянск встал в пробке на выезде из Володарки утром в среду
Брянец Илья Бородин привез еще две медали с чемпионата ЦФО по плаванью
В Брянске масленичные гулянья пройдут 1 марта
Жителя Рогнединского района осудили за нападение на полицейского и жену
В Брянске сняли карантин с пассажиров поезда "Киев-Москва"
В мусорном ведре документам не место!
В Унече парень на "БМВ" врезался в дерево: пострадал пассажир
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
Брянские волейболистки победили на этапе «Евротура» в Словакии
УМВД: глава брянского облздрава выстрелил в себя сам
Брянского чиновника наказали за подорожание проезда в маршрутке №177
С нами те, кто понимает!
Прокуратура «выбивает» жилье сироте из Севского района