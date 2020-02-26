В Брянске прошел межрегиональный турнир по многоборью

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:20:50+03:00

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Межрегиональные соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Морозова, состоялись в Брянске 21 февраля.

Турнир прошел на базе спортманежа имени Вячеслава Самотесова. В нем поучаствовали легкоатлеты-многоборцы из Брянска, Смоленска, Волгограда, Москвы и Московской области, республики Татарстан и Приморского края. Спортсмены состязались в четырех дисциплинах: бег на 60 метров с барьерами, прыжки в длину и высоту, толкание ядра.

Так, у женщин лидером по сумме набранных очков (3231) стала спортсменка из Татарстана Юлия Сохацкая. Второе место у Натальи Кузовкиной из Приморского края, третье - Вилены Комаровой из Смоленска.

У мужчин первое место досталось Сергей Тимшину из Липецка — у него по сумме четырех видов набралось 3392 очка. Вторым стал Евгений Саранцев из Волгограда. На третьей строчке турнирной таблицы обосновался Федор Кисельков из Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU