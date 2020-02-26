Водителей брянских автобусов предупредили о получасовых проверках

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:51:30+03:00

Наряды ДПС будут дежурить в районе Телецентра

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Сплошные проверки водителей автобусов проведут в Брянске сотрудники Госавтоинспекции около полудня в среду, 26 февраля. Массовые досмотры продлятся полчаса.

Наряды ДПС разместятся в районе дома №114 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе (это рядом с Телецентром). Отведенное для досмотров время – с 11.00 до 11.30.

– Сплошные проверки автобусов проведут с целью проверки легальности деятельности перевозчиков, – пояснили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – Также инспекторы изучат условия для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медосмотров водителей.

Кстати, о нарушениях Правил дорожного движения, в том числе фактах пьяной езды, сообщать следует в дежурную часть (74-71-02), либо ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU