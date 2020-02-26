26 Февр. 2020 2020-02-26T10:32:58+03:00

32-летний мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

К счастью, пешеход не получил серьезных травм

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В Брянске на проспекте Станке Димитрова сбили мужчину. Как пояснили в областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 8.29.

По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем "Опель Мокка" поворачивал, когда под колеса ему угодил пешеход.

32-летний мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В ДТП пешеход получил ушибы. Его осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU