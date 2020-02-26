Ушла из жизни бывший главврач брянской поликлиники №7 Тамара Музыкантова

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:17:42+03:00

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Ушла из жизни бывший главный врач Брянской городской поликлиники № 7 Тамара Музыкантова.

Тамара Андреевна родилась в Брянске 31 декабря 1938 года. После школы поступила в Брянское медицинское училище, по окончании которого в течение года работала в детской городской больнице Брянска. Затем поступила в Ивановский государственный медицинский институт. После его окончания работала врачом-терапевтом в медсанчасти Бежицкого сталелитейного завода.

В 1975 году при активном участии Татьяны Музыкантовой создали поликлинику Брянского автомобильного завода. Она стала ее первым главным врачом.

Как рассказывают в департаменте здравоохранения Брянской области, за вклад в развитие здравоохранения Тамаре Музыкантовой присвоили звание «Заслуженный врач России».

Друзья, коллеги выразили соболезнования родным и близким Татьяны Андреевны.

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ИСТОЧНИК KP.RU