Ушла из жизни бывший главврач брянской поликлиники №7 Тамара Музыкантова
Ушла из жизни бывший главный врач Брянской городской поликлиники № 7 Тамара Музыкантова.
Тамара Андреевна родилась в Брянске 31 декабря 1938 года. После школы поступила в Брянское медицинское училище, по окончании которого в течение года работала в детской городской больнице Брянска. Затем поступила в Ивановский государственный медицинский институт. После его окончания работала врачом-терапевтом в медсанчасти Бежицкого сталелитейного завода.
В 1975 году при активном участии Татьяны Музыкантовой создали поликлинику Брянского автомобильного завода. Она стала ее первым главным врачом.
Как рассказывают в департаменте здравоохранения Брянской области, за вклад в развитие здравоохранения Тамаре Музыкантовой присвоили звание «Заслуженный врач России».
Друзья, коллеги выразили соболезнования родным и близким Татьяны Андреевны.
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ИСТОЧНИК KP.RU