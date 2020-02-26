Брянск встал в пробке на выезде из Володарки утром в среду

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:16:58+03:00

«Стоял» участок от Памятника артиллеристам до Набережной.

В 9.30 затора уже не наблюдалось

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Движение автотранспорта на выезде из Володарского района Брянска было затруднено утром в среду, 26 февраля. О заторе сообщали горожане в соцсетях.

Со слов очевидцев, пробка образовалась около 08.30. «Стоял» участок от Памятника артиллеристам (в народе, «пушка») до Набережной. Пользователи связали это с непогодой: на улице моросил дождь.

Затор можно было наблюдать и на Яндекс.Картах.

Кстати, в 09.30 скопления машин на участке уже не было. Корреспондент «КП-Брянск» убедился в этом лично.

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ИСТОЧНИК KP.RU