Брянск встал в пробке на выезде из Володарки утром в среду
Движение автотранспорта на выезде из Володарского района Брянска было затруднено утром в среду, 26 февраля. О заторе сообщали горожане в соцсетях.
Со слов очевидцев, пробка образовалась около 08.30. «Стоял» участок от Памятника артиллеристам (в народе, «пушка») до Набережной. Пользователи связали это с непогодой: на улице моросил дождь.
Затор можно было наблюдать и на Яндекс.Картах.
Кстати, в 09.30 скопления машин на участке уже не было. Корреспондент «КП-Брянск» убедился в этом лично.
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ИСТОЧНИК KP.RU