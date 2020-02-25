Брянец Илья Бородин привез еще две медали с чемпионата ЦФО по плаванью

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:51:04+03:00

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Брянский пловец Илья Бородин завоевал еще два "золота" на чемпионате и первенстве ЦФО. Соревнования на днях завершились в Обнинске.

В последний день воспитанник Марины Свистак стал лучшим на дистанции 200 метров «комплексом» причем как среди юниоров, так и среди взрослых.

На дистанции 800 метров вольным стилем Илья Бородин также победил. Его результат 8 минут и 20.11 секунды - это новый рекорд Брянской области, отметили в брянском центре спортивной подготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU