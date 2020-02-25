В Брянске масленичные гулянья пройдут 1 марта

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:35:47+03:00

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Масленичная неделя началась 24 февраля, а завершается 1 марта. В воскресенье в Брянске пройдут праздничные гулянья.

В каждом районе состоятся спортивные состязания, концерты, развернут ряды уличные торговцы. Праздничные программы стартуют в 10.00.

Гостей праздника, как рассказали в горадминистрации, ждут народные игрища, скоморошьи потехи, песни и пляски, конкурсы, соревнования, ярмарка народных умельцев «Брянск мастеровой» и, конечно, торговля блинами, традиционными русскими лакомствами и угощениями. По традиции гулянья завершатся сжиганием чучела Масленицы (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU