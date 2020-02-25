Жителя Рогнединского района осудили за нападение на полицейского и жену

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:23:01+03:00

35-летний мужчина отправится в колонию на 13 лет

Изменить размер текста: A A

Дубровский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Рогнединского района. Его признали виновным в покушении на убийство и нападении на сотрудника полиции.

В июле 2018-го жена подсудимого вместе со своей матерью и сотрудником полиции приехала в дом мужа в селе Осовик, чтобы забрать ребенка.

Но мужчина из злости набросился на супругу и стал ее избивать. В конфликт вмешался сотрудник полиции. Тогда злоумышленник ударил правоохранителя по голове кулаками, а затем схватил складной нож и ударил еще и им. Полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью.

Увидев, что сотрудник полиции потерял сознание, мужчина подбежал к жене и ударил несколько раз ножом и ее. Только благодаря скорой помощи потерпевшая осталась жива, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд приговорил виновного к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его пройти амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU