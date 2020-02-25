Жителя Рогнединского района осудили за нападение на полицейского и жену
Дубровский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Рогнединского района. Его признали виновным в покушении на убийство и нападении на сотрудника полиции.
В июле 2018-го жена подсудимого вместе со своей матерью и сотрудником полиции приехала в дом мужа в селе Осовик, чтобы забрать ребенка.
Но мужчина из злости набросился на супругу и стал ее избивать. В конфликт вмешался сотрудник полиции. Тогда злоумышленник ударил правоохранителя по голове кулаками, а затем схватил складной нож и ударил еще и им. Полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью.
Увидев, что сотрудник полиции потерял сознание, мужчина подбежал к жене и ударил несколько раз ножом и ее. Только благодаря скорой помощи потерпевшая осталась жива, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Суд приговорил виновного к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его пройти амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU