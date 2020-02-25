В Брянске сняли карантин с пассажиров поезда "Киев-Москва"

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:24:49+03:00

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Пассажиров вагона поезда «Киев-Москва», отцепленного в Брянске из-за подозрения на новый тип коронавируса, отпустили из карантина. Их заражение не подтвердилось.

Напомним, на карантин в Брянской области поместили 22 человека. Это пассажиры 11-го вагона указанного поезда. Они оказались в соседстве с гражданкой Китая, у которой зафиксировали высокую температуру. 13 человек медики поместили в карантинный корпус городской больницы №4, остальные пожелали остаться в вагоне (стоял, в так называемом, «санитарном тупике»).

«21 человек из 22 граждан, которые были помещены на карантин, покинули карантинное помещение и отправились по своим направлениям, большинство - в сторону Москвы. Карантин снят. Все пробы отрицательные, никаких вирусных заболеваний, в том числе и острых респираторных вирусных инфекций, не выявлено. Сейчас в Брянске остается гражданка КНР, она ждет каких-то документов и течение дня должна покинуть город», - сообщила начальник облуправления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Юлия Старовойтова агентству «ТАСС».

Сейчас вагон продезинфицировали и включили в состав поезда «Киев-Москва».

Добавим, под наблюдением медиков еще остается часть граждан, которые вернулись из КНР ранее. При досмотре на границе России у них не обнаружили признаков заражения коронавирусом, поэтому необходимости в карантине не было. Всего выехало из Китая в Брянскую область 20 наших земляков, под домашним наблюдением на сегодня остаются пятеро - они ждут результатов анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU