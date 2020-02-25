Брянские волейболистки победили на этапе «Евротура» в Словакии

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:51:45+03:00

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Брянские спортсменки выиграли «золото» третьего этапа «Евротура» по волейболу на снегу сезона 2019/2020. Соревнования проходили в городке Доновали (Словакия).

Девушки сыграли в составе сборной России. Это представительницы Брянского городского спортивного комбината «Спартак».

– Соперницами нашей команды в матче за «золото» стала чешская команда, – рассказали в пресс-службе брянской мэрии. – В полуфинале она обыграла литовских волейболисток в двух партиях.

Счёт финала — 2:1 (15:17, 15:10, 15:7).

Кстати, «золото» на этом турнире взяла и мужская сборная России.

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ИСТОЧНИК KP.RU