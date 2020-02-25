УМВД: глава брянского облздрава выстрелил в себя сам

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:27:46+03:00

Пострадавший на охоте директор регионального департамента здравоохранения ранил себя сам. Фото: Елена РАКОВА

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Пострадавший на охоте директор регионального департамента здравоохранения ранил себя сам. Результаты проведенной проверки распространила пресс-служба УМВД по Брянской области во вторник, 25 февраля.

Происшествие произошло 29 декабря прошлого года на территории охотничьего хозяйства в Унечском районе. Там огнестрельное ранение получил Андрей Бардуков. Его доставили в больницу, из поля зрения общественности чиновник выпал практически на месяц.

Тогда же в СМИ появилась информация, что чиновника ранил прокурор. Однако в пресс-службе облпрокуратуры эту информацию опровергли. Впоследствии к выяснению обстоятельств инцидента подключились полицейские. Они организовали свою проверку.

По уточненным данным, потерпевший заявил, что ранил себя сам. Якобы, он перебирался через крупное препятствие, потерял равновесие и по своей неосторожности выстрелил из карабина. Эта версия, кстати, подтвердилась.

– Специалисты провели судебно-медицинскую, баллистическую и ситуационно баллистическую экспертизы, – уточнили в полицейской пресс-службе. – Правоохранители установили и опросили свидетелей. Версия пострадавшего нашла свое объективное подтверждение. Каких-либо объективных данных о причастности к причинению ранения пострадавшему иных лиц не получили.

Уголовное дело возбуждать не стали. Полицейские передали материалы проверки в прокуратуру: для проверки законности принятого решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU