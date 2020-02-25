Брянского чиновника наказали за подорожание проезда в маршрутке №177

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:26:49+03:00

В облправительстве проигнорировали незаконное подорожание проезда в маршрутке №177. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске наказали чиновника, который проигнорировал незаконное повышение стоимости проезда в маршрутке №177. В ситуации разбиралась прокуратура.

Проверка показала, что проезд на муниципальном маршруте «Глинищево-Супонево» подорожал в январе 2020-го. Однако у перевозчика не было на то полномочий.

– В региональный департамент промышленности, транспорта и связи поступала информация о повышении стоимости проезда, а также обращения граждан, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Однако там мер к перевозчику, нарушившему условия контракта, не приняли. Необходимую в таких случаях проверку не провели.

В этой связи прокуратура внесла представление в адрес заместителя губернатора области.

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ИСТОЧНИК KP.RU