Брянского чиновника наказали за подорожание проезда в маршрутке №177
В Брянске наказали чиновника, который проигнорировал незаконное повышение стоимости проезда в маршрутке №177. В ситуации разбиралась прокуратура.
Проверка показала, что проезд на муниципальном маршруте «Глинищево-Супонево» подорожал в январе 2020-го. Однако у перевозчика не было на то полномочий.
– В региональный департамент промышленности, транспорта и связи поступала информация о повышении стоимости проезда, а также обращения граждан, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Однако там мер к перевозчику, нарушившему условия контракта, не приняли. Необходимую в таких случаях проверку не провели.
В этой связи прокуратура внесла представление в адрес заместителя губернатора области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU