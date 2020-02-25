Вынесли приговор брянцу, забившему до смерти отца костылем

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:00:59+03:00

В колонию отправили брянца, который жестоко расправился с отцом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В неволе виновный проведет девять лет

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Во вторник, 25 февраля, в Брянске вынесли приговор 48-летнему жителю Фокинского района, который забил до смерти беспомощного отца.

При рассмотрении дела установили, что преступление брянец совершил 7 августа прошлого года в состоянии опьянения. Так, на почве личных неприязненных отношений к своему 90-летнему отцу мужчина нанес ему несколько ударов металлическим костылем в область головы и шеи. После этого сын душил родителя, пока ремень не лопнул.

- В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Виновного приговорили к 9 годам лишения свободы. Отбывать срок брянец будет в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU