Вынесли приговор брянцу, забившему до смерти отца костылем
Во вторник, 25 февраля, в Брянске вынесли приговор 48-летнему жителю Фокинского района, который забил до смерти беспомощного отца.
При рассмотрении дела установили, что преступление брянец совершил 7 августа прошлого года в состоянии опьянения. Так, на почве личных неприязненных отношений к своему 90-летнему отцу мужчина нанес ему несколько ударов металлическим костылем в область головы и шеи. После этого сын душил родителя, пока ремень не лопнул.
- В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Виновного приговорили к 9 годам лишения свободы. Отбывать срок брянец будет в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU