2020-02-25T12:33:40+03:00
Общество

Мошенники обманули брянцев на 1,8 миллионов рублей за неделю

Всего в полицию поступило 22 заявления от потерпевших
Анна ЛЕВКИНА
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Брянцы «отдали» мошенникам 1,8 миллионов рублей за одну неделю.Брянцы «отдали» мошенникам 1,8 миллионов рублей за одну неделю.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Больше 1,8 миллионов рублей выудили у брянцев телефонные мошенники только за одну неделю – 17-24 февраля. Жертвами злоумышленников стали 22 человека.

В большинстве случаев неизвестные представлялись сотрудниками банков. Они сообщали, что со счета собеседника совершен подозрительный перевод, произошло ошибочное списание денег или бонусов. Далее уточняли данные карты и ее баланс. После этого потерпевшим приходило смс с кодом подтверждения, который они добровольно передавали мошенникам. Таким образом со счетов 16 человек «ушли» 1066400 рублей.

Еще несколько пожилых брянцев обманули по иной схеме. Так, к примеру, 70-летней жительнице Брянска пообещали внушительную компенсацию за неэффективные медицинские услуги. Пенсионерке оставалась только оплатить ряд пошлин и налоговых отчислений, что она послушно делала в течение месяца. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

– В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства этих происшествий, – пояснили в пресс-службе УМВД по Брянской области. – Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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