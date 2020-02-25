Мошенники обманули брянцев на 1,8 миллионов рублей за неделю
Больше 1,8 миллионов рублей выудили у брянцев телефонные мошенники только за одну неделю – 17-24 февраля. Жертвами злоумышленников стали 22 человека.
В большинстве случаев неизвестные представлялись сотрудниками банков. Они сообщали, что со счета собеседника совершен подозрительный перевод, произошло ошибочное списание денег или бонусов. Далее уточняли данные карты и ее баланс. После этого потерпевшим приходило смс с кодом подтверждения, который они добровольно передавали мошенникам. Таким образом со счетов 16 человек «ушли» 1066400 рублей.
Еще несколько пожилых брянцев обманули по иной схеме. Так, к примеру, 70-летней жительнице Брянска пообещали внушительную компенсацию за неэффективные медицинские услуги. Пенсионерке оставалась только оплатить ряд пошлин и налоговых отчислений, что она послушно делала в течение месяца. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.
– В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства этих происшествий, – пояснили в пресс-службе УМВД по Брянской области. – Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU