25 Февр. 2020 2020-02-25T11:53:38+03:00

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В Брянске сняли на видео очередного лихача. Ролик опубликовали в группе "Нарушения ПДД Брянск".

Судя по кадрам, 22 февраля водитель автомобиля "Тойота" дважды проехал на красный свет. В первый раз - на улице Калинина, во второй - на улице Красноармейской.

Брянцы просят обратить внимание на видео сотрудников Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU