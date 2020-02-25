2020-02-25T11:53:38+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео очередного лихача

Водитель иномарки дважды проехал на красный
Мария Дедкова
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Фото: "нарушения ПДД Брянск"Фото: "нарушения ПДД Брянск"
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В Брянске сняли на видео очередного лихача. Ролик опубликовали в группе "Нарушения ПДД Брянск".

Судя по кадрам, 22 февраля водитель автомобиля "Тойота" дважды проехал на красный свет. В первый раз - на улице Калинина, во второй - на улице Красноармейской.

Брянцы просят обратить внимание на видео сотрудников Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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