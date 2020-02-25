Брянских пешеходов предупредили о трехдневных проверках

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:32:03+03:00

Нарушителей ПДД в Брянске будут ловить 25-27 февраля

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» проведут в Брянске с 25 по 27 февраля. Горожан будут учить дисциплинированности на дорогах.

Предполагается, что акция снизит уровень дорожно-транспортного травматизма и сформирует у пешеходов «законопослушное поведение в транспортной среде».

– В ходе ежедневных рейдовых мероприятий полицейские сосредоточат внимание на контроле за соблюдением ПДД пешеходами, – пояснили в пресс-службе ОГИБДД по Брянску. – Также будут следить, чтобы на дороге не было пьяных горожан.

Не останутся без внимания и водители. Сотрудники ДПС усилят контроль за предоставлением преимущества, в том числе «скрытыми патрулями».

Кстати, с начала года в Брянске произошло 30 дорожно-транспортное происшествий с участием пешеходов. Два человека погибло, 30 – получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU