В Брянске росгвардейцы задержали в супермаркете вора

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:55:31+03:00

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В Брянске сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора. Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о происшествии в супермаркете на улице Брянского фронта.

Посетитель взял продукты и прошел через кассы, не заплатив. Сотрудники магазина обратились к правоохранителям.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали воришку на выходе из магазина. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Его доставили в полицию.

Как уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области, по факту случившегося проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU