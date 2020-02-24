2020-02-24T09:44:14+03:00
Общество

В Карачевском районе по требованию суда закрыли частый детский сад

"Сказка" проработала почти девять лет
Мария Дедкова
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В Карачевском районе суд вынес решение о ликвидации частного детсада "Сказка". Причиной тому послужили многочисленные нарушения закона.

В суд обратилось Управление Министерства юстиции по Брянской области. Выяснилось, что руководители частного детсада не приводили отчеты о своей деятельности, не сообщали о своем составе, но главное - не оглашали, куда же деваются деньги. Кроме того, устав организации не соответствовал требованиям закона. Нарушения были неоднократными, но их никто не исправлял.

По решению суда детсад должны ликвидировать. А сведения о нем исключить из ЕГРЮЛ.

К слову, "Сказка" проработала в поселке Бошино почти девять лет.Ее открыли в 2011 году для местных ребятишек. Детсад построили по инициативе руководителей местного крестьянско-фермерского хозяйства при содействии областной власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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