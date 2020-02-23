В Брянске отмечают День защитника Отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:50:10+03:00

Торжества по случаю Дня защитника Отечества в Брянске предварило возложение цветов к монументам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Торжества начались с возложения цветов к воинским монументам

Изменить размер текста: A A

23 февраля отмечают День защитника Отечества. В Брянске празднование традиционно началось с возложения цветов к воинским мемориалам. В церемонии приняли участие руководители области и города, депутаты облдумы, руководители различных госструктур (к примеру, УФСБ и УМВД). Также почетными гостями действа стали член Совфеда РФ Галина Солодун и депутат Госдумы Николай Валуев.

Участники почтили память воинов на площади Партизан и у памятной стелы «Брянск — город воинской славы», уточнили в пресс-службе облправительства.

В 16.00 праздник продолжился на Кургане Бессмертия культурно-спортивной программой. Завершится она, напомним, в 20.00 праздничным фейерверком.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU