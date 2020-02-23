Соцсети: у Центрального рынка в Брянске произошла коммунальная авария

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:43:17+03:00

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Коммунальная авария произошла в центре Брянска днем в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Автор поста уточнил, что территория у Центрального рынка (это в Советском районе) полностью залита. Воды особенно много, якобы, у канализационных люков. При этом аварийные службы сюда не выезжали.

Официальная информация о происшествии из регионального ГУ МЧС России пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU