Соцсети: у Центрального рынка в Брянске произошла коммунальная авария
По словам очевидцев, территория полностью залита водой
фото: vk.com
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Коммунальная авария произошла в центре Брянска днем в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Автор поста уточнил, что территория у Центрального рынка (это в Советском районе) полностью залита. Воды особенно много, якобы, у канализационных люков. При этом аварийные службы сюда не выезжали.
Официальная информация о происшествии из регионального ГУ МЧС России пока не поступала.
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ИСТОЧНИК KP.RU