В Брянске в эфир вышел новый выпуск скандального шоу «Антиблогер»

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:19:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 февраля, в Брянске вышел в эфир новый выпуск телешоу «Антиблогер». Проект подготовили антиблогеры из популярной группы «Брянск и Бежица» Сергей Климов и Кирилл Шастов. По традиции они высмеяли в формате соцсетей новостную ленту региона.

Нынешний выпуск стал тринадцатым по счету. Эфир начался с рубрики «ГАВ-новости», где антиблогеры раскритиковали заголовки региональных СМИ. Так, к примеру, их возмутило обилие слова «брянский» в заметке: «В Брянске опровергли слух об отставке главы брянского УМВД». Также критику вызвала публикация об открытии в Брянске Валентиной Матвиенко «детсада последнего поколения».

Отдельную рубрику ведущие посвятили автоновостям. В частности, проанализировали заметки об автохамах и автоледи. Здесь антиблогеры усмотрели признаки гендерного неравенства: женщины причинили больший вред своими действиями, однако их ласково величают «леди» (те калечили людей, провоцировали пьяные ДТП, а одна даже протаранила тепловоз!). По мнению Сергея Климова, нарушительницы заслуживают иных названий.

В завершение выпуска, антиблогеры провели своеобразное голосование в прямом эфире о полезности строительства в регионе свинокомплексов «Мираторга».

Добавим, программу можно посмотреть в повторах на телеканале «Городской» или видеохостинге YouTube по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU