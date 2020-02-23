2020-02-23T16:19:34+03:00
Общество

В Брянске в эфир вышел новый выпуск скандального шоу «Антиблогер»

Здесь по традиции высмеяли новостную ленту региона
Анна ЛЕВКИНА
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фото: скриншот выпуска "Антиблогер" от 21.02.2020г.фото: скриншот выпуска "Антиблогер" от 21.02.2020г.
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В пятницу, 21 февраля, в Брянске вышел в эфир новый выпуск телешоу «Антиблогер». Проект подготовили антиблогеры из популярной группы «Брянск и Бежица» Сергей Климов и Кирилл Шастов. По традиции они высмеяли в формате соцсетей новостную ленту региона.

Нынешний выпуск стал тринадцатым по счету. Эфир начался с рубрики «ГАВ-новости», где антиблогеры раскритиковали заголовки региональных СМИ. Так, к примеру, их возмутило обилие слова «брянский» в заметке: «В Брянске опровергли слух об отставке главы брянского УМВД». Также критику вызвала публикация об открытии в Брянске Валентиной Матвиенко «детсада последнего поколения».

Отдельную рубрику ведущие посвятили автоновостям. В частности, проанализировали заметки об автохамах и автоледи. Здесь антиблогеры усмотрели признаки гендерного неравенства: женщины причинили больший вред своими действиями, однако их ласково величают «леди» (те калечили людей, провоцировали пьяные ДТП, а одна даже протаранила тепловоз!). По мнению Сергея Климова, нарушительницы заслуживают иных названий.

В завершение выпуска, антиблогеры провели своеобразное голосование в прямом эфире о полезности строительства в регионе свинокомплексов «Мираторга».

Добавим, программу можно посмотреть в повторах на телеканале «Городской» или видеохостинге YouTube по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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