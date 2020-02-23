Проездные ЕСПБ в Брянске сделают электронными к апрелю

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:06:13+03:00

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К апрелю текущего года в Брянской области переведут в электронный вид последнюю категорию льготных проездных – Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ).

Регионального оператора по сопровождению автоматизированной электронной системы оплаты проезда выбрали в Брянске 11 февраля. Им стала орловская компания АО «РИЦ». Она имеет свой филиал в нашем городе, с февраля 2019-го реализует здесь электронную систему оплаты проезда.

"Реформа" заменила льготные бумажные проездные билеты для школьников, студентов, пенсионеров, граждан и членов многодетных семей на электронные транспортные карты. Также пассажиры получили возможность оплачивать проезд на 2 рубля дешевле, чем за наличные. Для этого используют бесконтактные банковские карты, Единую транспортную карту и мобильные устройства.

Так, к апрелю 2020-го в электронный вид планируют перевести последнюю категорию проездных билетов. Речь идет о Единых социальных проездных билетов (ЕСПБ).

– Администрация сможет получать полную статистику пассажиропотока на маршрутах, видеть статистику по использованию льготных проездных, оптимизировать график маршрутов, – пояснили в ОА «РИЦ». – В свою очередь, транспортные предприятия на основании этих данных будут более точно получать компенсацию за перевозку льготников.

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ИСТОЧНИК KP.RU