2020-02-23T11:51:03+03:00
Общество

Движение на ХХII-го Съезда КПСС в Брянске перекроют на месяц

Ограничения связаны с реконструкцией канализационного коллектора
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске участок дороги по улице ХХII съезда КПСС закроют почти на месяц.В Брянске участок дороги по улице ХХII съезда КПСС закроют почти на месяц.Фото: Елена РАКОВА
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Движение автотранспорта по улице ХХII Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска будет ограничено с 8.00 24 февраля до 20.00 20 марта. Это связано с проведением работ по восстановлению аварийного участка самотечного коллектора. Перекрытым окажется участок трассы от улицы Молодой Гвардии до переулка Металлистов.

Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта.

В частности, временно закрывается движение троллейбуса №12 «Телецентр – Брянский камвольный комбинат». Отныне в сторону конечной станции «Камвольный комбинат» он будет ходить в Бежицком районе по измененному маршруту: улица Ульянова (остановки «Московский микрорайон — улица Брянской Пролетарской дивизии — БМЗ») – улица Куйбышева – улица III Интернационала (остановка «Почта») – улица Ульянова (остановки «Бежицкий рынок», «Улица Петровская», «Кинотеатр») – далее без изменений.

Кроме того, изменятся схемы движения муниципальных маршрутов №3а «Бежицкий рынок – школа №43», №54а «Бежицкий рынок – микрорайон Автозаводец», подвозочные рейсы маршрута №37а «Гормолкомбинат – фосфоритный завод» и «Фосфоритный завод – хлебокомбинат». С 24 февраля по 20 марта они будут курсировать по улице Ульянова.

– Также для удобства жителей улицы XXII Съезда КПСС будет работать дополнительный кольцевой автобусный маршрут №54к «Бежицкий рынок – улица XXII Съезда КПСС – Бежицкая АС», – добавили в пресс-службе брянской мэрии.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте городской администрации, либо по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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