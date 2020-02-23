2020-02-23T10:02:29+03:00
Общество

В Стародубском районе ночью сгорел жилой дом

В пожаре, к счастью, никто не пострадал
Анна ЛЕВКИНА
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Ночью 23 февраля в Стародубском районе сгорел жилой дом.Ночью 23 февраля в Стародубском районе сгорел жилой дом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Частный жилой дом тушили огнеборцы регионального ГУ МЧС России в одном из районов Брянской области – Стародубском – ночью в воскресенье, 23 февраля.

Сообщение о загорании поступило оперативному дежурному около полуночи. Уточнялось, что жилой дом горит в поселке Красная Звезда. По вызову выезжали три автоцистерны ПСЧ-44 и ОП Камень. К моменту прибытия пожарных на улицу Зеленую строение горело уже по всей площади: на 50-ти «квадратах».

- В 00.39 пожар локализовали, в 01.20 ликвидировали, - уточнили в пресс-службе брянского МЧС. - Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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