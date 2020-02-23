2020-02-23T09:44:20+03:00
Общество

В Брянске накануне Дня защитника Отчества ловили пьяных водителей

Наряды ДПС дежурили у Черного моста
Анна ЛЕВКИНА
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У Черного моста в Брянске ловили пьяных водителей.У Черного моста в Брянске ловили пьяных водителей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске сотрудники ГИБДД провели сплошные проверки. Поздно вечером в субботу, 22 февраля, массовые досмотры организовали на улице Калинина в Советском районе возле Черного моста. Автоинспекторы ловили пьяных водителей.

Массовые проверки устроили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель". Наряды ДПС несли службу в районе дома №1/1 по указанной улице с 23.20 до полуночи, уточнили в городском отделе ГИБДД.

– Вчера лично наблюдал сплошные проверки у моста между Фокинским и Советским районами, – рассказал «КП Брянск» житель Фокинки 38-летний Петр. – Ехал домой поздно вечером на такси. Нашу машину тормознули сотрудники ДПС. Автоинспектор представился, сообщил о проведении акции «Трезвый водитель», поинтересовался самочувствием водителя и нас отпустил. Кстати, тормозили все подряд автомобили, а территорию дороги огородили бело-оранжевыми «шашечками».

Добавим, что аналогичные сплошные проверки автоинспекторы проведут в Брянске и непосредственно в День защитника Отечества, 23 февраля. На сей раз они будут дежурить на Объездной автодороге между Фокинским и Володарским районами (ориентир - пересечение с улицей Лермонтова поселка Большое Полпино). Досмотры автомобилистов пройдут с шести до семи вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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