В Брянской области запустили сине-желтую эстафету поздравлений с 23 февраля

22 Февр. 2020 2020-02-22T22:17:10+03:00

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Накануне Дня защитника Отечества поздравления с этим праздником уже принимали жители Брянска и нескольких райцентров области. Митинги-концерты 22 февраля были организованы региональным и активистами местных отделений ЛДПР в Фокинском районе Брянска, городах Клинцы и Почеп, поселке Навля.

Многочисленной стала акция перед Дворцом культуры железнодорожников в областном центре. К полудню на звуки музыки на площадь перед учреждением культуры пришли сотни брянцев, в том числе отдыхавшие в этот солнечный погожий день вместе с детьми тут же рядом в парке. В специальной палатке можно было поиграть в дартс. Особенно азартно в меткости соревновались мальчишки. Пришедших на митинг земляков с праздником поздравили руководитель аппарата Брянского регионального отделении ЛДПР Денис Семёнов и координатор Брянского городского отделения партии Артём Литвинов.

Защитники Отечества получили бесплатные подарки от ЛДПР.

Традиционным угощением для всех пришедших стала каша с тушенкой. Ее изготовили в настоящей армейской полевой кухне на дровах. Гречу разобрали за каких-то полчаса. По вкусу пришелся и сладкий чай. Оправдали ожидания подарки для мужчин от ЛДПР - армейские наборы для личной гигиены.

На Октябрьской площади в Почепе праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, стартовало в 10 часов. Легкий утренний морозец напомнил, что на дворе все-таки февраль. Но солнце светило по-мартовски тепло, а к поздравлениям с 23 февраля неожиданным сюрпризом стали подарочные косметические наборы для представителей сильной половины. Полевая кухня исправно выдавала гречневую кашу с ароматной тушенкой. Активисты ЛДПР организовали раздачу свежего номера региональной партийной газеты, фотоальбомов, посвященных 30-летию партии.

Традиционным угощением стала каша с тушенкой.

Под лозунгами «Слава русским воинам», «За мир и порядок в стране» в поселке Навля на площади имени Ленина и в Клинцах на площади 50 лет Октября 22 февраля состоялись митинги-концерты, посвященные Дню защитника Отечества. Навлинцы аплодировали молодежной команде, устроившей на сцене танцевальный флешмоб. Здесь же пришел прием в партию новых членов ЛДПР с вручением партийных билетов.

Призывно-аппетитно, как и в Навле, дымила в Клинцах полевая кухня, никого из детворы не приходилось уговаривать есть гречневую кашу, а взрослые показывали пример, следуя завету «общества чистых тарелок». Мальчишки и девчонки подходили за добавкой. В ходе акции подарки от ЛДПР бесплатно получили сотни защитников Отечества, которым накануне праздника было сказано очень много теплых слов.

В Навле приняли в партию новых членов ЛДПР.

Во многих райцентрах Брянской области накануне Дня защитника Отечества активисты местных отделений ЛДПР провели праздничные пикеты. Они продолжатся непосредственно в День защитника Отечества 23 февраля. В Брянске в этот день в 12:00 массовые мероприятия с концертами, полевой кухней, вручением большого количества подарков от ЛДПР пройдут в Советском районе на площади Революции и в Бежицком районе на площади перед Дворцом культуры имени Д. Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU