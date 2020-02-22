В Клинцах открыли памятник ветеранам боевых действий
Торжество прошло на территории войсковой части
Фото: "Клинцы.ИНФО"
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В брянском городе Клинцы открыли памятник ветеранам боевых действий. Торжественная церемония состоялась в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает издание Клинцы.ИНФО.
Памятник установили на территории войсковой части № 12721. Основой для монумента послужил легендарный бронетранспортер. Машину пехоты часто использовали в боях в Афганистане.
По традиции к новому памятнику возложили цветы. Также возле монумента провели литургию.
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ИСТОЧНИК KP.RU