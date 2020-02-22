В Клинцах открыли памятник ветеранам боевых действий

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:50:49+03:00

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В брянском городе Клинцы открыли памятник ветеранам боевых действий. Торжественная церемония состоялась в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает издание Клинцы.ИНФО.

Памятник установили на территории войсковой части № 12721. Основой для монумента послужил легендарный бронетранспортер. Машину пехоты часто использовали в боях в Афганистане.

По традиции к новому памятнику возложили цветы. Также возле монумента провели литургию.

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ИСТОЧНИК KP.RU