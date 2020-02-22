В Брянске 23 февраля отметят джип-спринтом и фейерверком

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:29:38+03:00

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В воскресенье, 23 февраля, в Брянске запланирована праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. О ней рассказали в пресс-службе горадминистрации.

С 10.00 на площадях Партизан и Воинской Славы, а также на воинском захоронении на центральном кладбище в Советском районе пройдут возложения венков и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям.

В это же время в пойме реки Снежеть в Володарском районе состоится джип-спринт на кубок главы города Брянска «Догони пульс». А в 16.00 на Кургане Бессмертия стартует культурно-спортивная программа.

- Закончится программа в 20.00 на площади Воинской Славы на Кургане Бессмертия, - говорят в мэрии. – Здесь пройдет праздничный фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU