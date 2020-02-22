2020-02-22T19:22:56+03:00
Общество

В МЧС предупредили брянцев о сильном ветре 23 февраля

Днем воздух прогреется до шести градусов
Ольга УМАРОВА
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Возможны сильные порывы ветра - до 18 метров в секунду.Возможны сильные порывы ветра - до 18 метров в секунду.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 23 февраля, в Брянской области ожидается штормовой ветер. Об этом жителей региона предупредили в региональном МЧС со ссылкой на «Брянский ЦГМС».

Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью - от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем – 1-6 тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Но возможны сильные порывы - до 18 метров в секунду.

- Увеличивается вероятность обрушения слабоукрепленных и ветхих уличных конструкций, падения деревьев, обрывы линий электропередач и другие происшествия, - предупредил в МЧС.

В случае ЧС необходимо позвонить на единый телефон вызова экстренных оперативных служб «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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