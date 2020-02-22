В МЧС предупредили брянцев о сильном ветре 23 февраля
В воскресенье, 23 февраля, в Брянской области ожидается штормовой ветер. Об этом жителей региона предупредили в региональном МЧС со ссылкой на «Брянский ЦГМС».
Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью - от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем – 1-6 тепла.
Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Но возможны сильные порывы - до 18 метров в секунду.
- Увеличивается вероятность обрушения слабоукрепленных и ветхих уличных конструкций, падения деревьев, обрывы линий электропередач и другие происшествия, - предупредил в МЧС.
В случае ЧС необходимо позвонить на единый телефон вызова экстренных оперативных служб «112».
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ИСТОЧНИК KP.RU