В центре Брянска в автобусе пострадала пассажирка
Она упала, когда транспорт затормозил
Фото: Марина Антонова.
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В брянском автобусе пострадала 56-летняя пассажирка. Инцидент произошел утром в пятницу, 21 февраля, на проспекте Ленина.
По предварительной информации областной ГИБДД, 40-летний водитель «ЛИАЗ - 429260» ехал по улице Красноармейской в сторону проспекта Ленина. Когда автобус затормозил перед регулируемым перекрестком, в салоне упала 56-летняя пассажирка.
- С сотрясением головного мозга и ушибами ее отправили на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU