В центре Брянска в автобусе пострадала пассажирка

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:02:16+03:00

Она упала, когда транспорт затормозил

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В брянском автобусе пострадала 56-летняя пассажирка. Инцидент произошел утром в пятницу, 21 февраля, на проспекте Ленина.

По предварительной информации областной ГИБДД, 40-летний водитель «ЛИАЗ - 429260» ехал по улице Красноармейской в сторону проспекта Ленина. Когда автобус затормозил перед регулируемым перекрестком, в салоне упала 56-летняя пассажирка.

- С сотрясением головного мозга и ушибами ее отправили на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU