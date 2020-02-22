В Дятькове 19-летний водитель «Лады» сбил пенсионерку

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:31:08+03:00

С переломом ребер и сотрясением мозга женщину госпитализировали

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В центре Дятькова в ДТП пострадала 71-летняя местная жительница. ДТП произошло около 8.30 на улице Карла Маркса в пятницу, 21 февраля.

По предварительной информации областной ГИБДД, 19-летний водитель ВАЗ-21104 ехал со стороны площади Ленина в сторону улицы Красная Роза. Автомобилист выехал на встречную полосу, съехал на обочину и сбил 71-летнюю женщину. Она шла по обочине навстречу движения.

- С переломом ребер, ушибом и сотрясением головы, а также ссадинами пенсионерку положили в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU