В Дятькове 19-летний водитель «Лады» сбил пенсионерку
В центре Дятькова в ДТП пострадала 71-летняя местная жительница. ДТП произошло около 8.30 на улице Карла Маркса в пятницу, 21 февраля.
По предварительной информации областной ГИБДД, 19-летний водитель ВАЗ-21104 ехал со стороны площади Ленина в сторону улицы Красная Роза. Автомобилист выехал на встречную полосу, съехал на обочину и сбил 71-летнюю женщину. Она шла по обочине навстречу движения.
- С переломом ребер, ушибом и сотрясением головы, а также ссадинами пенсионерку положили в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU