Под Погаром в загоревшемся доме погиб мужчина
Причину пожара установят эксперты
Специалисты установят причину пожара.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время пожара в Погарском районе погиб мужчина. О возгорании дома в деревне Лукин в МЧС сообщили около семи утра в субботу, 22 февраля.
На место выехали две пожарные машины. К этому времени частный жилой дом был полностью охвачен огнем
- В 08.00 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Погиб 41-летний мужчина.
Что стало причиной пожара, выяснят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU