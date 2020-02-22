Под Погаром в загоревшемся доме погиб мужчина

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:08:57+03:00

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Во время пожара в Погарском районе погиб мужчина. О возгорании дома в деревне Лукин в МЧС сообщили около семи утра в субботу, 22 февраля.

На место выехали две пожарные машины. К этому времени частный жилой дом был полностью охвачен огнем

- В 08.00 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Погиб 41-летний мужчина.

Что стало причиной пожара, выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU