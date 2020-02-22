Накануне Дня защитника Отечества с поздравлениями к брянцам обратился Борис Пайкин

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:30:19+03:00

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Дорогие друзья, жители Брянской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником мужества и чести, воинской доблести и славы, с Днем защитника Отечества. Служение Отечеству, его защита – священный гражданский долг. Как бы в разное время ни назывался праздник 23 февраля, его сегодняшнее название самое емкое, поскольку он действительно объединяет всех, кто защищал и защищает нашу большую страну.

23 февраля мы с особой теплотой поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и благодарим их за безграничное самопожертвование и героизм. Наши поздравления адресованы всем тех, кто сегодня обеспечивает мир и спокойствие, рядовым и офицерам Российских Вооруженных сил, кто уже выполнил свой воинский долг и тем, кто только пойдёт в армию. В этот день мы чествуем и тех, кто служит интересам Отечества не только на военном поприще.

Желаю всем жителям Брянской области праздничного настроения, бодрости духа, крепкого здоровья, семейного счастья и мира. С праздником, с Днём защитника Отечества!

ИСТОЧНИК KP.RU