Житель Унечи разобрал кладбищенский памятник на металлолом

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:17:17+03:00

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В Унече местный житель осквернил могилу. По версии следствия, ранее судимый подозреваемый сбил с памятника три бронзовые накладки и сдал их на металлолом.

Пострадало захоронение, в котором покоится близкий родственник местной жительницы. О произошедшем ей рассказала знакомая, которая побывала на кладбище.

Потерпевшая убедилась лично: часть плиты была сколота, а три бронзовые таблички с портретом покойного, датами и словами скорби исчезли.

- Стражи порядка задержали 34-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемый признался, что на место захоронения он обратил внимание, когда проходил мимо. Через некоторое время злоумышленник вернулся с инструментами и, дождавшись, когда рядом никого не будет, сбил с плиты таблички. Их он сдал на металлолом.

По статье «Осквернение мест захоронений, надмогильных сооружений» мужчине грозит штраф до 40 000 рублей, 360 часов обязательных работ, год исправительных работ или три месяца ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU