2020-02-21T19:25:09+03:00
Общество

В Брянске открыли Аллею Славы

В городе почтили память десантников Псковской дивизии
Мария Дедкова
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На открытии бюстов присутствовали родители, родственники, друзья погибших героев.На открытии бюстов присутствовали родители, родственники, друзья погибших героев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске в пятницу, 21 февраля, открыли Аллею Славы.

Так в городе решили увековечить память подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты.

Возле памятника воинам-интернационалистам установили бюсты пяти уроженцам Брянщины. На открытии присутствовали родители, родственники, друзья погибших героев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились с вооруженной бандой террористов, превосходящей их по численности в 20 раз. Сдерживая натиск чеченских боевиков, рота погибла, но не пропустила бандитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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