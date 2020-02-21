В Брянске открыли Аллею Славы
В Брянске в пятницу, 21 февраля, открыли Аллею Славы.
Так в городе решили увековечить память подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты.
Возле памятника воинам-интернационалистам установили бюсты пяти уроженцам Брянщины. На открытии присутствовали родители, родственники, друзья погибших героев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились с вооруженной бандой террористов, превосходящей их по численности в 20 раз. Сдерживая натиск чеченских боевиков, рота погибла, но не пропустила бандитов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU