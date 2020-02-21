В Брянске открыли Аллею Славы

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:25:09+03:00

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В Брянске в пятницу, 21 февраля, открыли Аллею Славы.

Так в городе решили увековечить память подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты.

Возле памятника воинам-интернационалистам установили бюсты пяти уроженцам Брянщины. На открытии присутствовали родители, родственники, друзья погибших героев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились с вооруженной бандой террористов, превосходящей их по численности в 20 раз. Сдерживая натиск чеченских боевиков, рота погибла, но не пропустила бандитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU