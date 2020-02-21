2020-02-21T18:22:06+03:00
Общество

У госпитализированной в Брянске гражданки КНР не нашли коронавирус

Об этом заявил вице-губернатор области
Ольга УМАРОВА
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Фото: Марина Антонова.Фото: Марина Антонова.
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У гражданки Китая, которую положили в брянскую инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус, не обнаружили опасного заболевания. Напомним, ночью в пятницу, 21 февраля, иностранку сняли с поезда Киев-Москва на станции Суземка. У 41-летней женщины была высокая температура.

У пациентки взяли анализы на вирус гриппа, ОРВИ и коронавирус. К счастью, опасения медиков насчет последнего диагноза не подтвердились. Об этом сообщил вице-губернатор Брянской области Александр Резунов в эфире телеканала «Россия 24».

Не обнаружили у гражданки Китая и ОРВИ. Как скоро выпустят пациентку и ее попутчиков, которых также поместили на карантин, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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