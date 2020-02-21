За отравление детсадовцев осудили заведующую ООО "Комол"

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:55:45+03:00

В молочку попали бактерии группы кишечной палочки и плесени. Фото: Иван ВИСЛОВ

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21 февраля Володарский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу бывшей заведующей производством ООО «Комол». Сотрудницу признали виновной в массовом отравлении детсадовцев.

В производственном цехе предприятия с 18 по 19 февраля изготовили кефир, не соответствующий требованиям безопасности. В молочку попали бактерии группы кишечной палочки и плесени. Заведущая не проконтролировала производство.

16 детей, выпивших кефир, отравились.

Суд приговорил виновную к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU