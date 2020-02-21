В Брянской области 20 февраля был побит температурный рекорд

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:36:31+03:00

До этого рекорд принадлежал 1995 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха в Жуковке поднялась до 9,7 градуса

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В Брянской области погода побила очередной температурный рекорд. По сообщению начальника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Дубровиной, 20 февраля, в Брянске была зафиксирована самая высокая температура за весь период наблюдения – 7,6 градуса.

Еще теплее было в Жуковке – 9,7 градуса. До этого рекорд принадлежал 1995 году. Тогда за окном было больше +4.

Синоптики ожидают, что до конца зимы погода побьет еще пару рекордов.

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ИСТОЧНИК KP.RU