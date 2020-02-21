В Брянске на Литейном мосту смонтировали 178 свай

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:21:52+03:00

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В Брянске продолжается строительство Литейного моста. Рабочие отсыпали 9,6 тысячи кубометров песка, смонтировали 178 буронабивных свай. После монтажа последних проведут гидравлические испытания.

Также строители продолжают бетонирование ростверков. Всего для моста будет изготовлено 12 опор. Объем выполненных на объекте работ составляет 29%, уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас проходит строительство новой части моста. Старая, действующая часть, будет реконструирована позже, в рамках второго этапа. Работы должны закончить до конца 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU